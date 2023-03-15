Cuve de récupération d’eau de pluie avec filtration intégrée
Le changement climatique affecte la ressource en eau en France, avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses. Pour répondre à cette problématique, GRAF lance sur le marché sa gamme de cuves à enterrer extra-plates Platine XL avec filtration intégrée !
Cuve extra-plate Platine, la solution pour gérer l’eau de pluie !
La cuve à enterrer Platine XL constitue une réponse efficace pour préserver la ressource en eau potable et pallier aux restrictions d’eau. L’eau de pluie récoltée peut être utilisée en extérieur (arrosage du jardin, lavage de voiture, nettoyage…) et en intérieur (alimentation des toilettes, du lave-linge…).
Matériaux 100 % recyclable.
Caractéristiques techniques
Capacités : 10 000 et 15 000 litres
Cuve extra‐plate : installation rapide
Système de filtration intégrée
Ajustement au millimètre avec la surface du terrain grâce à la rehausse télescopique ajustable en hauteur et inclinable (accepte une correction de 5 %)
S'adapte aux situations difficiles : terrain rocheux
Passage véhicules ou camions (sous conditions)
Pose dans la nappe phréatique (sous conditions)
Garantie 30 ans
À la fois économique et écologique, la récupération de l'eau de pluie permet de remplacer jusqu'à 44 % d'eau potable dans le cadre d'une utilisation dans l'habitat et au jardin (alimentation de la machine à laver, des toilettes, nettoyage, arrosage du jardin...).
La réduction des rejets d'eau pluviale dans le réseau urbain permet quant à elle de limiter les risques d'inondations lors de fortes précipitations.
