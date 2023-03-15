Cuve de récupération d’eau de pluie avec filtration intégrée

Le changement climatique affecte la ressource en eau en France, avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses. Pour répondre à cette problématique, GRAF lance sur le marché sa gamme de cuves à enterrer extra-plates Platine XL avec filtration intégrée !

Cuve extra-plate Platine, la solution pour gérer l’eau de pluie !

La cuve à enterrer Platine XL constitue une réponse efficace pour préserver la ressource en eau potable et pallier aux restrictions d’eau. L’eau de pluie récoltée peut être utilisée en extérieur (arrosage du jardin, lavage de voiture, nettoyage…) et en intérieur (alimentation des toilettes, du lave-linge…).

Matériaux 100 % recyclable.