Nouveau filtre compact Multirock GRAF - Assainissement autonome

Publié le 16 octobre 2025

GRAF, leader européen sur le marché de la gestion des eaux usées, complète sa gamme avec une nouvelle solution sans électricité destinée aux semi-collectifs et collectifs.
Disponible en gamme standard de 21 à 255 Équivalents Habitants (EH), Multirock fonctionne sans électricité.

Il répond aux besoins des semi-collectifs et collectifs qui ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’assainissement : petites collectivités, entreprises, immeubles, petits lotissements etc.

  • Fonctionne sans électricité
  • Gamme standard de 21 à 225 EH* (autres capacités sur demandes)
  • Adapté aux utilisations saisonnières
  • Silencieux et sans odeurs
  • Installation facile et rapide
  • Solution sécurisée : présence d'une alarme visuelle
  • Aucun composant électrique : pas de risque de panne
  • Économique : faible entretien
  • Pose en nappe phréatique possible (sous conditions)

Le système est également adapté à une utilisation saisonnière, idéal pour les campings, gîtes, hôtels, restaurants, etc...

Multirock se compose d’une fosse toutes eaux, d’un répartiteur multivoie et d’une ou plusieurs unités de traitement contenant des médias filtrants. Il est disponible en sortie basse gravitaire ou en sortie haute avec poste de relevage afin de s’adapter à toutes les conditions de pose.

Livré complet et prêt à installer, le filtre compact Multirock se distingue par une installation simple et rapide. Il peut également être installé en zones humides (sous conditions).

Cette solution demande peu d’entretien et l’absence de composant électrique empêche tout risque de panne. Le système garantit d’excellentes performances épuratoires sans aucune nuisance (sans odeur, silencieux, durable, sécurisé).

Pour garantir la tranquillité des utilisateurs, la société GRAF s’engage dans une démarche sécuritaire en incluant avec chaque filtre compact le déplacement d’un technicien sur le chantier afin de valider la mise en service du système.

Avec cette nouvelle innovation, GRAF est désormais présent sur l’ensemble du secteur des solutions d’assainissement autonome et a pour ambition de renforcer son leadership sur le marché de la gestion des eaux usées.

 

