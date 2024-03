Cuve de stockage hors sol en polyéthylène Pack'eau

Deux modèles au choix : les clients auront le choix entre deux modèles adaptés à différentes capacités de stockage, offrant ainsi une flexibilité accrue pour répondre à des besoins spécifiques.

Conception robuste en polyéthylène : les cuves sont fabriquées en polyéthylène de haute qualité, 100% recyclable, assurant une durabilité exceptionnelle et une résistance aux intempéries, tout en minimisant l’impact environnemental.

Facilité d’installation : les cuves hors sol sont conçues pour une installation simple et rapide, permettant à nos clients de bénéficier rapidement des avantages de la gestion de l’eau de pluie.

Conception et fabrication 100% françaises : tout comme l’ensemble de la gamme Pack’Eau, ces nouvelles cuves hors sol sont conçues et fabriquées en France, garantissant des normes de qualité élevées et soutenant ainsi l’économie locale.