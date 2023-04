Fosses toutes eaux : en béton ou polyéthylène (rectangulaire et FAN)

FOSSE EN BÉTON.

Béton à haute résistance

Entrée et sortie équipées de joint souple à lèvre qui assure l’étanchéité des raccordements et accepte les tassements naturels du terrain

Le diffuseur d’entrée évite les turbulences et permet l’amortissement hydraulique des débits de pointe

1 ou 2 tampons de visite avec accès total pour vidanger dans de bonnes conditions

Équipée d’un préfiltre à cassette

Manutention facilitée par anneaux de levage

Rehausses disponibles



FOSSE EN POLYÉTHYLÈNE.

Fosses en polyéthylène haute densité traité anti-UV

Capacité de 3 à 36 m3

Entrée et sortie munies d’un joint souple à lèvre qui assure l’emboîtement et l’étanchéité du raccordement

Le diffuseur d’entrée évite les turbulences et permet l’amortissement hydraulique des débits de pointe

Couvercle à visser en polyéthylène. Étanche à l’eau et à l’air, il s’adapte sur la rehausse

Équipée d’un préfiltre à cassette

Rehausses ajustables disponibles

Préfiltre à cassette sans pouzzolane et d’un entretien facile