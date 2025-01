Cuve plate Pack'eau pour la gestion de l'eau de pluie

Cuve plate Pack'eau de Sebico. Cette nouvelle solution, fabriquée en France à partir de matériaux recyclables et recyclés à 30%, reflète l’engagement de Sebico en faveur de l’innovation durable et de la préservation des ressources.

Une solution pensée pour la durabilité et la performance

La cuve Pack’Eau plate répond aux attentes des professionnels et des particuliers en matière de récupération et de valorisation de l’eau de pluie. Ses caractéristiques uniques offrent une combinaison idéale de praticité, robustesse et respect de l’environnement :