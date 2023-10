DAIKIN ALTHERMA 3 R MT : la pompe à chaleur haute température à liaison frigorifique

Fort de son expérience et soucieux de répondre aux demandes du marché en constante évolution, Daikin renforce son offre avec le lancement de sa nouvelle pompe à chaleur haute température à liaison frigorifique : la Daikin Altherma 3 R MT.

Idéale pour des projets de rénovation énergétique et de construction neuve de maisons d’architecte. Daikin propose ainsi l’une des plus larges gammes du marché pour correspondre à un maximum d’applications en France.

Disponible en 3 tailles, 8 – 10 et 12, la solution Daikin Altherma 3 R MT délivre et maintenir une température jusqu’à 65°C. Cela lui permet de satisfaire aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire du plus grand nombre d’habitations en remplacement d’une chaudière à énergie fossile sans remplacer la tuyauterie et les émetteurs existants.

Dans le cas d’une construction neuve, ou en remplaçant les radiateurs d’origine par des ventilo-convecteurs s’il s’agit d’un remplacement d’équipement de chauffage, il est possible de bénéficier de la fonction rafraîchissement (accessoire en option).

Le confort en hiver et en été sont donc assurés avec cette nouvelle solution éco-énergétique et à faible impact carbone, grâce à l’intégration du réfrigérant R-32.

Les avantages de la pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R MT :

Un niveau sonore comparable à celui d’une bibliothèque

Unité murale ou au sol pour un minimum d’encombrement

Application Onecta pour un pilotage aisé

Gain de temps pour les professionnels installateurs