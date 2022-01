Tessera est une gamme de revêtements de sol textile tufté en lames et dalles. Les dalles et lames Tessera sont particulièrement adaptées aux locaux tertiaires (bureaux) par leur compatibilité avec les planchers techniques, leur rapidité de pose, leur modularité, ainsi que leurs hautes performances acoustiques. Les dalles Tessera s’inscrivent dans les démarches environnementales HQE, LEED et BREEAM, grâce à leurs fibres de qualité supérieure et recyclées jusqu’à 63%. Chacune des 10 gammes Tessera se décline en de nombreuses références pour vous apporter un large choix de design et de coloris.

Caractéristiques :