Sarlon habitat 2s3 : Revêtement de sol PVC acoustique u2s

Si « l’instagrammabilité » des lieux de villégiature s’impose comme LA grande tendance, gageons que Forbo Flooring va en moduler les codes avec sa nouvelle collection Flotex Hôtellerie & Loisirs. Il ne s’agira plus seulement, pour les accros aux photos, de poster sur les réseaux les plus beaux paysages, mais de capturer l’esthétique et l’inventivité des espaces intérieurs.