Dalles podotactiles "ACCESSDAL"

Eveil : en haut de l’escalier d'au moins 3 marches, éveil à la vigilance avec des plots à une distance de 50 cm de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

Pour la mise en conformité des ERP 1 à 5 (norme NFP98-351).

Utilisation en intérieur.

La gamme de couleur disponible vous permet de créer un contraste tactile et visuel (70% de différence entre le sol et le dispositif d'eveil).

La solution en dalle la plus économique.

Dalle adhésivée pour une mise en œuvre rapide.

Labels & Certifications (détail) :