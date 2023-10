Monobrosse "Quattro Boost"

Le système d’accroche quart de tour permet de changer rapidement le plateau.

Équipée d’un manche robuste réglable en hauteur par bouton poussoir présent sur le haut du pupitre, d’une poignée de transport, d’un levier de blocage et d’une manette interrupteur.

Hauteur au guidon : 1200 mm.

Hauteur au moteur : 350 mm.

Prise d'aspiration intégrée : pour connecter l'aspirateur Vacrom 25 Ref 93975 ou Ronda 200 Ref 93985, utilisez l'embout conique 97973 et ajuster en réduisant la longueur côté petit diamètre.

Livrée montée avec un câble de 10 m.

En complément, si vous souhaitez aussi surfacer du béton, commander à part le jeu de 4 supports aimants pour segments diamants QB (Ref 194449) ainsi que les segments correspondants (Ref 194458 et Ref 194459). Ou alors, pour un surfaçage intensif, sélectionnez en plus le plateau satellitaire complet 'QB' pour segments diamants.