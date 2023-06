Dalles podotactiles TACTIDAL

Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP).

En haut de l’escalier et sur toute sa longueur doit être posé un revêtement de sol ou un dispositif à 50 cm de la première marche et ainsi éveiller la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile.

Dalles podotactiles en caoutchouc (éveil de la vigilance) pour attirer l’attention sur la présence d’un escalier, d’une traversée de route ou d’un danger.