DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR POUR PISCINE CDP 40

Le déshumidificateur de piscine CDP, qui fonctionne selon les principes de la condensation frigorifique, a été spécialement conçu pour la déshumidification de piscine intérieure, spa-jacuzzi, centre de bien-être ou encore de salle de sport. Il convient également pour les entrepôts, archives ou tout autre local et espace à température élevée nécessitant un contrôle de l'hygrométrie.



Ultra-silencieux et de haute qualité, les déshumdificateurs de piscine CDP sont à placer directement dans le local à traiter et sont commandés par un hygrostat intégré. Le déshumidificateur pour piscine CDP40 peut être équipé en option d'une batterie électrique ou batterie eau chaude pour chauffer l'air du local.