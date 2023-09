Découvrez le tout premier adaptateur CPL WiFi 6 au monde, une véritable révolution pour votre connexion Internet à domicile !

Cet adaptateur CPL WiFi 6 révolutionnaire se distingue par sa rapidité exceptionnelle, propulsant votre expérience en ligne vers de nouveaux sommets. Avec des performances WiFi surpassant de 50 % celles des adaptateurs CPL WiFi 5 conventionnels, il offre un débit atteignant 1 800 Mbps. Grâce à la technologie OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), les canaux de fréquence sont utilisés de manière flexible, garantissant une connexion WiFi optimale, que ce soit pour l'envoi ou la réception de données, même lorsque plusieurs utilisateurs se connectent simultanément.

En utilisant le réseau électrique, la technologie CPL permet de transmettre le signal Internet à une vitesse impressionnante pouvant atteindre 2 400 Mbps, dans n'importe quelle pièce de votre domicile. Un seul adaptateur suffit pour transformer n'importe quelle prise électrique en un point d'accès WiFi ultra puissant, offrant une couverture optimale dans toutes les pièces de votre maison. De plus, les adaptateurs devolo Magic 2 se connectent automatiquement pour former un réseau Mesh fluide et homogène.

Ne manquez pas l'opportunité de profiter de l'adaptateur CPL WiFi 6 le plus rapide au monde, compatible et extensible à tout moment avec tous les adaptateurs de la gamme Magic. Veuillez noter que les adaptateurs de la gamme dLAN ne sont pas pris en charge. Transformez votre expérience de navigation en ligne avec le devolo Magic 2 Adaptateur CPL WiFi 6 - l'avenir de la connectivité à domicile est là.

Les avantages :