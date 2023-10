Diable électrique

Pour déplacer des charges lourdes ou encombrantes dans des escaliers (jusqu’à 170 kg), de façon rapide, pratique et sûre grâce à leur système innovant de freins stabilisateurs. Ils sont l’outil idéal pour transporter des grosses machines, des sacs d’enduit, des bidons de peinture, des meubles et d’autres marchandises sans aucun effort, tout en améliorant le confort et la sécurité pour l’utilisateur.

Hauteurs de marche jusqu’à 21cm.

Timon ergonomique, ajustable et inclinable.

Système de leviers qui viennent soulever le diable et le faire monter marche par marche.

Pour la descente, des freins de sécurité arrêtent automatiquement le diable.

Bavette aluminium rabattable.

Châssis en aluminium équipé d'un bloc motorisation IP54.

Système rapide de connexion de la batterie.

'Oreilles' de protection en polypropylène.

Livré de série avec des roues increvables, un chargeur, une batterie Li-ion et une sangle de maintien.