Dalles podotactiles "exteline"

Le produit le plus adapté aux conditions extérieures : température, humidité, trafic, résistance aux UV et à la déchirure.

Les dalles adhésivées sont à privilégier dans le cas de support lisses et non circulé.

Les dalles à coller sont préférées dans le cas de support non lisse et dans environnement susceptible d’être circulé ou environnement humide.

Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement tels que :

Traversée de chaussée.

Bordure de quai ferroviaire.

Arrêt de bus.

Escaliers en extérieur.

Pour la mise en conformité des ERP 1 à 5 (norme NFP98-351).

La gamme de couleur disponible vous permet de créer un contraste tactile et visuel (70% de différence en le sol et le dispositif d'eveil).

Coefficient de glissance SRT : PTV 63 sol humide.

Labels & Certifications (détail) :

EN 17210 - NFP P98-351.

Conformité REACH (EC)1907-2006.

