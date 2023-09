Clous "EASYPLOT"

L’innovation apportée par le clou EASYPLOT repose sur la simplification du travail du poseur car la pose des clous s’effectue comme celle d'une dalle podotactile ! En effet, 33 clous adhésifs sont déjà pré-montés dans une plaque-gabarit de 400 x 225 mm, ce qui permet la mise en place de 33 plots en simultanés.

Pour la mise en conformité des ERP 1 à 5 (norme NFP98-351).

Sans collage : pas besoin d’un pistolet de dépose de colle, ni de cartouche.

Sans perçage : sans bruit, sans gêne pour le passage piétonnier durant les travaux.

Excellente tenue sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre.

Sur carrelage, il adhère parfaitement mais à éviter dès que les joints sont supérieurs à 1mm.

La solution la plus esthétique en intérieur.

Adhésif très haute performance. Facilité de pose éprouvée.

7 ans d’expérience et des millions de plots posés !

Pose simple, très rapide et fiable par une seule personne sans outil et sans colle: moins de 10 mn / ml.

La meilleure vente.

Labels & Certifications (détail) :