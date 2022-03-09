Diagnostic de performance énergétique (DPE) avec et sans mention

Code formation catalogue/site web : C1790

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) indique la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en terme d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Le DPE est réalisé en France sur des biens immobiliers et doit être présenté lors de la vente ou location des logements et des bâtiments tertiaires. (bureaux, hôtel, etc.)