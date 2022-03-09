Les référentiels HQE® bâtiment durable (HQE® tertiaire, bâtiment durable)
Code formation catalogue/site web : C3885
À l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Maîtriser un ou plusieurs aspects du référentiel HQE
- Être référent HQE
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
Gestion de votre flotte automobile
Code formation catalogue/site web : C3752 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Maîtriser les leviers de gestion et d’optimisation d'une flotte de véhicules...
Appréhender les nouvelles mobilités pour votre flotte automobile
Code formation catalogue/site web : C4040 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Comprendre l’applicabilité réelle des nouvelles mobilités Appréhender...
Enjeux du BIM
Code formation catalogue/site web : C4100 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Comprendre et appréhender les enjeux et la valeur ajoutée du BIM Connaître...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : opérateur de chantier
Code formation catalogue/site web : C3604 Depuis le 01/01/2012, tout salarié affecté à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : opérateur de chantier recyclage
Code formation catalogue/site web : C4604 À l'issue de cette formation, vous aurez mis à jour vos connaissances et compétences d’opérateur de chantier à...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : encadrement technique recyclage
Code formation catalogue/site web : C4603 À l'issue de cette formation, vous aurez mis à jour vos connaissances et compétences d’encadrants techniques à la prévention...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : encadrement de chantier recyclage
Code formation catalogue/site web : C4610 À l'issue de cette formation, vous aurez mis à jour vos connaissances et compétences d’encadrants techniques à la prévention...
Risque amiante sous-section 4 (SS4) : encadrement mixte (cumul de fonctions)
Code formation catalogue/site web : C4718 À l'issue de cette formation, vous aurez mis à jour vos connaissances et compétences d’encadrants techniques à la prévention...
Auditeur traitement de l’amiante
Code formation catalogue/site web : C3511 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Maîtriser la réglementation amiante française et les référentiels...
Inspecteur d'installations électriques
Code formation catalogue/site web : C3050 À l'issue de cette formation, vous serez capable de : Préparer et d’organiser une intervention dans le cadre d’une mission...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
Présentation des métiers de la construction avec AFNOR Compétences
Les enjeux de la construction sont multiples : innovations, prévention des risques et transformation numérique. Les évolutions réglementaires et concurrentielles impact les entreprises, pour répondre à...