Diagnostic de performance énergétique (DPE) avec mention

AFNOR Compétences

Code formation catalogue/site web : C1790

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) indique la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Le DPE est réalisé en France sur des biens immobiliers et doit être présenté lors de la vente ou location des logements et des bâtiments tertiaires (bureaux, hôtel, etc.)

À l’issue de cette formation préalable obligatoire, vous serez capable de :

  • Établir un diagnostic de performance énergétique sur tous types de biens immobiliers
  • Conseiller les intervenants sur les possibilités d’amélioration de performance énergétique

Informations pratiques

  • Formation avec examen de certification délivré par AFNOR CERTIFICATION
  • Public concerné : tout professionnel candidat à la certification domaine énergie avec mention
  • Type de module : sur site (Paris) ou classe virtuelle
  • Durée : 5 jours (35 heures) + 1 jour d’examen de certification
  • Coût : 2190€

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Tertiaire
