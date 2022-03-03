Diagnostic de performance énergétique (DPE) avec mention

Code formation catalogue/site web : C1790



Le diagnostic de performance énergétique (DPE) indique la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre.



Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.



Le DPE est réalisé en France sur des biens immobiliers et doit être présenté lors de la vente ou location des logements et des bâtiments tertiaires (bureaux, hôtel, etc.)



À l’issue de cette formation préalable obligatoire, vous serez capable de :

Établir un diagnostic de performance énergétique sur tous types de biens immobiliers

Conseiller les intervenants sur les possibilités d’amélioration de performance énergétique

Informations pratiques :