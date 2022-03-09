Diagnostics immobiliers - Diagnostic amiante avec mention

Code formation catalogue/site web : C3210

Le diagnostic amiante est un diagnostic obligatoire pour tous les logements individuels construits avant le 1er juillet 1997. Il vise à déterminer la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans un logement, un matériau qui constitue un problème majeur de santé publique et interdit depuis 1997. Il a pour objectif d'informer le candidat acquéreur sur le bien qu'il projette d'acheter.



À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

Savoir rechercher avec méthode des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante

Savoir réaliser un repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante

Savoir rédiger un rapport de repérage

Savoir réaliser un examen visuel après travaux

Être capable de conseiller un propriétaire sur les mesures à prendre pour gérer le risque lié à l’amiante

Public concerné :

Tout candidat à la certification domaine amiante avec mention.

Type de module :

sur site (Paris/ Saint Denis) ou classe virtuelle

Durée :

5 jours (35 heures)

Coût :