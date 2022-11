Nouveau pantalon Stretch « MOOVY » : le confort en couleur

Un nouveau pantalon vient enrichir le vestiaire du concepteur français de vêtements professionnels MOLINEL! Stretch et coloré, ce modèle, baptisé « MOOVY », allie le confort au style décontracté pour le plus grand bonheur des professionnels (artisans, opérateurs de fabrication, paysagistes, caristes, magasiniers, vendeurs en magasin de bricolage...).

Son tissu se compose à 98 % de coton et à 2 % d’élasthanne (290gr/m2). Un taux d’élasticité qui garantit des mouvements amples. Il permet par exemple au quotidien de s’agenouiller aisément, de monter sur une échelle ou dans le camion... La finition peau de pêche offre un toucher doux et agréable. Sa ceinture et ses bas de jambes sont élastiques pour s’adapter à la morphologie de chacun et maximiser ainsi leur bien-être.



4 coloris sont proposés répondant aux envies et métiers de chacun : rouille pour une touche de couleur donnant un aspect casual, kaki pour une approche plus nature, marine et noir pour une allure plus classique.



Pratique et fonctionnel au quotidien, le pantalon « MOOVY » possède 8 poches pour ranger les petits outils, dont une dédiée au smartphone. Cutter, crayon, mètre-ruban, sécateur... sont toujours à portée de main ! Les genoux sont renforcés en tissu ripstop, avec des éléments préformés comme des pinces d’aisance, garantissant une résistance accrue à l’abrasion.