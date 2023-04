Pantalon technique multipoches Join the Wave

Matière légère et technique, extensible dans les 2 sens,

5 passants ceinture,

Bouton clou et rivets effet gomme,

Multi-poches permettant d’y insérer les mains ou de ranger un maximum d’outils et objets,

2 poches zippées plaquées renforcées devant avec compartiment smartphone,

Une poche zippée insérée dans la découpe côté jambe,

Une poche mètre/stylo à compartiments,

Une poche zippée dos insérée dans la découpe,

Renforts genoux,

Poches et ceinture en Cordura®,

Genoux préformés,

Solidité renforcée par double surpiqures,

Rivets de renforts.