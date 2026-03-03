Duco Acoustic Panel 250 | Panneau acoustique

Le panneau acoustique DUCO est une grille absorbant le son, fabriquée à partir de profilés d'extrusion en aluminium et toujours réalisée aux dimensions requises.

Les lames Acoustic 300 sont équipées de laine minérale ininflammable et insonorisante et offrent une excellente valeur d'atténuation allant jusqu'à 14 dB.