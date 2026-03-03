Podcast
Duco Acoustic Panel 250 | Panneau acoustique

Duco Ventilation & Sun Control

Le panneau acoustique DUCO est une grille absorbant le son, fabriquée à partir de profilés d'extrusion en aluminium et toujours réalisée aux dimensions requises.

Les lames Acoustic 300 sont équipées de laine minérale ininflammable et insonorisante et offrent une excellente valeur d'atténuation allant jusqu'à 14 dB.

Caractéristiques techniques

Ventilation intensive : Faible facteurs de résistance, débits élevés
Module personnalisé : dimension, finitions et fixation adaptables selon le projet
Confort acoustique : affaiblissement maximal jusqu'à 21 dB
Autres caractéristique technique voir fichier

Matériaux

  • Aluminium

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichier PDF
