DUCO dévoilera ses solutions au Data Centre World Paris

Produits innovants pour des performances optimales

Lors du salon, DUCO présente une sélection de ses solutions les plus performantes :

DucoWall Screening 35 & 70 - Ces bardages à ventelles filantes robustes de DUCO assurent une ventilation intensive aux endroits où c'est nécessaire. Les lames s'intègrent parfaitement avec d'autres éléments et matériaux de façade, tout en conférant à la façade une esthétique architecturale supplémentaire. De plus, ces systèmes permettent de masquer discrètement les installations techniques.

DucoWall Screening Acoustic - Un système robuste de bardages à ventelles filantes en aluminium avec atténuation acoustique. Le système offre le choix entre deux niveaux de lames différents. L'atténuation acoustique peut être encore améliorée par l'application du Double Bank, dans lequel une lame supplémentaire est cliquée à l'arrière. De cette manière, le système peut être adapté à chaque projet selon les souhaits et besoins spécifiques. L'installation est rapide car les lames sont placées directement sur le profilé de support.

Duco Acoustic Panel 300 - Ce modèle est une grille murale à montage encastré avec atténuation acoustique, réalisée en profilés extrudés en aluminium et toujours faite sur mesure. La face intérieure des lamelles est recouverte de laine minérale ininflammable et insonorisante. Grâce à sa conception robuste, le Duco Acoustic Panel 300 présente une valeur d'amortissement élevée ainsi qu'une forte performance acoustique de pas moins de 17dB.

Solutions complètes pour l'efficacité énergétique

En offrant des solutions complètes qui combinent à la fois ventilation et performances acoustiques, DUCO permet aux professionnels des data centres d'atténuer efficacement les risques de surchauffe tout en améliorant l'efficacité énergétique et en optimisant le climat intérieur.

" DUCO s'engage à révolutionner la ventilation des data centres avec des solutions innovantes qui privilégient l'efficacité, la performance et la durabilité", a déclaré François Laurent, responsable des ventes France (BU Façade) chez DUCO. " Nous invitons tous les visiteurs du Data Centre World à se rendre sur notre stand pour découvrir comment DUCO peut optimiser les environnements de leurs data centres pour un climat intérieur sain et un confort thermique optimal. "

Visitez DUCO au stand D18

Découvrez la gamme complète de solutions de ventilation et d'acoustique efficaces et durables de DUCO pour data centres au stand D18 lors du Data Centre World Paris, les 5 et 6 novembre 2025.

Pour en savoir plus exit_to_app