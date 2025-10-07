Brise-soleil DUCO : confort thermique au lycée Paul Augier

Une réhabilitation énergétique exemplaire pour l'établissement de référence

Le Lycée Paul Augier, établissement emblématique de Nice spécialisé dans la formation aux métiers du tourisme et de l'hôtellerie, vient d'achever une réhabilitation ambitieuse axée sur l'amélioration du confort thermique. Cette démarche s'inscrit dans une logique de développement durable et de bien-être des occupants.

La solution DucoSun Cubic 300 : performance et élégance

Pour répondre aux défis de surchauffe estivale sans augmenter la consommation énergétique, l'établissement a opté pour les brise-soleil DucoSun Cubic 300 de la marque DUCO. Ces équipements de protection solaire de nouvelle génération ont été spécialement conçus pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture existante.

Les lames brise-soleil blanches RAL 9006 sont fixées à l'aide de supports peignes noirs RAL 7021, créant un contraste élégant qui respecte l'esthétique du bâtiment. Cette solution permet de réduire drastiquement l'ensoleillement excessif tout en préservant la luminosité naturelle nécessaire aux activités pédagogiques.

Une intégration technique maîtrisée

L'un des défis majeurs de ce projet résidait dans l'intégration des brise-soleil devant les ouvrants pompiers. Les équipes techniques de DUCO ont développé des solutions sur mesure garantissant une fixation discrète, robuste et conforme aux normes de sécurité incendie les plus strictes.

Cette prouesse technique démontre la capacité d'adaptation des solutions DUCO aux contraintes architecturales complexes, sans compromettre la sécurité ni l'esthétique du bâtiment.

Des bénéfices multiples pour la communauté éducative

Les résultats de cette installation dépassent les attentes initiales. Les étudiants et le personnel enseignant bénéficient désormais d'un environnement de travail plus confortable, avec une température régulée naturellement et une luminosité optimisée.

Cette amélioration du confort thermique contribue directement à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail, facteur essentiel de réussite pour un établissement d'excellence comme le Lycée Paul Augier.

Un projet exemplaire en matière de développement durable

Cette réhabilitation illustre parfaitement comment allier performance énergétique, confort des usagers et respect de l'environnement. Sans consommation d'énergie supplémentaire, le lycée a considérablement amélioré ses performances thermiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche écoresponsable exemplaire.

Le projet du Lycée Paul Augier démontre que les solutions DUCO répondent aux enjeux contemporains de l'architecture durable, en conjuguant innovation technique, esthétique soignée et performance énergétique.

Pour en savoir plus exit_to_app