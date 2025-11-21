À fin septembre, ACS voit toujours son bénéfice net progresser
Publié le 21 novembre 2025, mis à jour le 21 novembre 2025 à 16h38, par Virginie Kroun
Concurrent de Vinci, le major du BTP espagnol ACS affiche un bénéfice net de 655 millions d’euros de janvier à septembre 2025. Soit une hausse de 8,3 % par rapport aux neuf premiers mois de 2024.
Des profits nets qui suivent ceux observés l’été dernier, s’élevant à 450 millions d’euros.
Une activité portée par le marché nord-américain
Les neuf premiers mois d’ACS enregistrent 36,75 milliards d'euros de chiffre d’affaires.
Le tout pour 89,274 millions d'euros de carnets de commande (+8,9 %). L’EBITDA atteint 2,217 millions d'euros, progressant de 32 %.
Des performances largement tirées par le marché nord-américain, qui représente 62 % du chiffre d’affaires. Le géant espagnol du BTP mise également sur ses investissements, dont 446 millions d’euros consacrés au développement de centres de données
Un chantier porteur pour la division Ingénierie et construction, dynamisée également par les mobilités durables, les infrastructures de transport et la défense. L’activité grimpe ainsi de 11,2 %, pour un bénéfice avant impôts à 202 millions d'euros (+35 %) et un EBITDA à plus de 444 millions d'euros (+21 %).
En outre, 436 millions ont été également investis dans l’acquisition de Dornan, spécialiste de l'ingénierie mécanique, électrique, d'instrumentation.
