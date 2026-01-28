Eco-HK/PK : la chaudière mixte à biomasse incontournable du marché

L'Eco-HK est la chaudière biomasse polyvalente adaptée à de nombreux usages.

Elle fonctionne avec plusieurs combustibles biomasse : granulés, plaquettes forestières, miscanthus, etc.

Elle se décline en plusieurs modèles de 20 à 330 kW et couvre les besoins de bâtiments tertiaires, industriels, résidentiels privés et collectifs et réseaux de chaleur.

Elle peut s'installer en cascade jusqu’à huit chaudières.

Labelisée Flamme Verte, elle est éligible aux aides financières

Elle est complétée par une gamme de chaudières industrielles allant jusqu'à 2,5 MW.

Découvrez nos autres chaudières à bois déchiqueté sur hargassner.com

Bénéficiez de l'ensemble de nos services : technique, logistique et administratif qui offrent un accompagnement de proximité.

Vous recherchez un chauffage efficace et durable ? Les produits et les services Hargassner affirment le goût de la qualité et de la proximité humaine.

Labels et certifications (détail) :