Eco-HK/PK : la chaudière mixte à biomasse incontournable du marché
L'Eco-HK est la chaudière biomasse polyvalente adaptée à de nombreux usages.
Elle fonctionne avec plusieurs combustibles biomasse : granulés, plaquettes forestières, miscanthus, etc.
Elle se décline en plusieurs modèles de 20 à 330 kW et couvre les besoins de bâtiments tertiaires, industriels, résidentiels privés et collectifs et réseaux de chaleur.
Elle peut s'installer en cascade jusqu’à huit chaudières.
Labelisée Flamme Verte, elle est éligible aux aides financières
Elle est complétée par une gamme de chaudières industrielles allant jusqu'à 2,5 MW.
Découvrez nos autres chaudières à bois déchiqueté sur hargassner.com
Bénéficiez de l'ensemble de nos services : technique, logistique et administratif qui offrent un accompagnement de proximité.
Vous recherchez un chauffage efficace et durable ? Les produits et les services Hargassner affirment le goût de la qualité et de la proximité humaine.
Labels et certifications (détail) :
- Flamme verte
Vidéo du produit
Fiche technique
Divers
Installation par un chauffagiste HARGASSNER
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Nano-PK : la chaudière à granulés individuelle la plus fiable du marché
Entièrement automatique, la Nano-PK figure parmi les chaudières les plus performantes et confortables du marché. Elle se décline en plusieurs modèles de 6 à...
Smart-DUO : la chaudières à bois et à granulés la plus moderne
La Smart-DUO combine les atouts des granulés et des bûches de bois dans une même chaudière. Puissante de 17 à 30 kW, c'est un choix confortable et flexible à...
TS 400 : le panneau solaire thermique plat sous-vide à haut rendement, rechargeables en vide
Sa technologie offre un rendement constant à basse et haute température même par conditions extrêmes. Découvrez nos autres capteurs solaires thermiques sur hargassner.com. Labelisés...
Neo-HV : une chaudière à bûches parmi les plus confortables du marché
Dotée de nombreuses fonctionnalités, la Neo-HV offre un fonctionnement pratique et peu contraignant. Sa puissance allant de 20 à 60 kW convient parfaitement aux utilisateurs disposant...