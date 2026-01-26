Nano-PK : la chaudière à granulés individuelle la plus fiable du marché

Entièrement automatique, la Nano-PK figure parmi les chaudières les plus performantes et confortables du marché.

Elle se décline en plusieurs modèles de 6 à 68 kW et couvre les besoins de bâtiments domestiques, privés et publics.

Labelisée Flamme Verte, elle est éligible aux aides financières.

Découvrez nos autres chaudières à granulés sur hargassner.com

Bénéficiez de l'ensemble de nos services : techniques, logistiques et administratifs qui offrent un accompagnement de proximité.

Vous recherchez un chauffage efficace et durable ? Les produits et les services Hargassner affirment le goût de la qualité et de la proximité humaine.

Labels et certifications (détail) :