Nano-PK : la chaudière à granulés individuelle la plus fiable du marché
Entièrement automatique, la Nano-PK figure parmi les chaudières les plus performantes et confortables du marché.
Elle se décline en plusieurs modèles de 6 à 68 kW et couvre les besoins de bâtiments domestiques, privés et publics.
Labelisée Flamme Verte, elle est éligible aux aides financières.
Découvrez nos autres chaudières à granulés sur hargassner.com
Bénéficiez de l'ensemble de nos services : techniques, logistiques et administratifs qui offrent un accompagnement de proximité.
Vous recherchez un chauffage efficace et durable ? Les produits et les services Hargassner affirment le goût de la qualité et de la proximité humaine.
Labels et certifications (détail) :
- Flamme verte
Vidéo du produit
Fiche technique
Divers
Installation par un chauffagiste HARGASSNER
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
TS 400 : le panneau solaire thermique plat sous-vide à haut rendement, rechargeables en vide
Sa technologie offre un rendement constant à basse et haute température même par conditions extrêmes. Découvrez nos autres capteurs solaires thermiques sur hargassner.com. Labelisés...
Smart-DUO : la chaudières à bois et à granulés la plus moderne
La Smart-DUO combine les atouts des granulés et des bûches de bois dans une même chaudière. Puissante de 17 à 30 kW, c'est un choix confortable et flexible à...