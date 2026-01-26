Podcast
Nano-PK : la chaudière à granulés individuelle la plus fiable du marché

HARGASSNER France SAS

Entièrement automatique, la Nano-PK figure parmi les chaudières les plus performantes et confortables du marché.

Elle se décline en plusieurs modèles de 6 à 68 kW et couvre les besoins de bâtiments domestiques, privés et publics.

Labelisée Flamme Verte, elle est éligible aux aides financières.

Labels et certifications (détail) :

  • Flamme verte

Installation par un chauffagiste HARGASSNER

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
