Neo-HV : une chaudière à bûches parmi les plus confortables du marché

Dotée de nombreuses fonctionnalités, la Neo-HV offre un fonctionnement pratique et peu contraignant.

Sa puissance allant de 20 à 60 kW convient parfaitement aux utilisateurs disposant de beaucoup de bois à valoriser.

Labelisée Flamme Verte, elle est éligible aux aides financières

Elle est complétée par une gamme de chaudières à bois plus puissantes ou capables de fonctionner avec des bûches jusqu'à 1,1 m.

Labels et certifications (détail) :