TS 400 : le panneau solaire thermique plat sous-vide à haut rendement, rechargeables en vide

Sa technologie offre un rendement constant à basse et haute température même par conditions extrêmes.

Découvrez nos autres capteurs solaires thermiques sur hargassner.com.

Labelisés Solar Keymark, ils sont éligibles aux aides financières.

Nos capteurs figurent parmi les plus performants du marché.

Bénéficiez l'ensemble de nos services : technique, logistique et administratif qui offrent un accompagnement de proximité.

Vous recherchez un chauffage efficace et durable ? Les produits et les services Hargassner affirment le goût de la qualité et de la proximité humaine.

Labels et certifications (détail) :