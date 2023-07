elZinc Alkimi : Habillez vos façades et vos couvertures en zinc

elZinc Alkimi est une gamme de zinc naturel et prépatinés pour la couverture, la façade, l'évacuation des eaux pluviales et la décoration intérieure. La gamme est constituée de notre zinc naturel et de 5 finitions prépatinées : elZinc Slate, elZinc Graphite, elZinc Oliva, elZinc Lava et elZinc Crystal.

La gamme elZinc Alkimi est garantie à vie (consultez nos conditions).

Notre matériau peut être utilisé en construction neuve comme en rénovation.

Labels & Certifications (détail) :