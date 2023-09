elZinc Advance® : solution en zinc pour projets exposés à environnements agressif ou marin

Afin de protéger davantage vos couvertures et façades exposées à un environnement corrosif, elZinc® a développé elZinc Advance®, la solution technique idéale pour les projets qui requièrent une protection supplémentaire.



Zinc-titane laminé selon la norme EN988 et revêtu sur sa face visible d'une couche organique transparente, elZinc Advance® permet d'accroître les possibilités techniques offertes par le zinc tout en conservant son esthétique.



Disponible en 6 nuances de zinc (naturel et prépatiné : elZinc naturel, elZinc Slate, elZinc Crystal, elZinc Graphite, elZinc Lava et elZinc Oliva).