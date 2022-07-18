Le bardage en zinc perforé ou déployé - elZinc

La façade perforée ou déployée en zinc est un revêtement extérieur qui présente plusieurs avantages fonctionnels et décoratifs. Les multiples motifs perforés ou déployés personnalisent les surfaces en zinc produites par elZinc et offrent de nouvelles solutions de bardage.

Grâce aux propriétés du zinc, au large éventail d'aspects de surface elZinc et aux nombreux types de perforations, la façade perforée en zinc présente une esthétique unique et s’adapte aux exigences techniques du projet.

Disponible dans toute la gamme de finitions zinc produite par elZinc (naturel, prépatiné et prepatiné coloré : elZinc Rainbow, elZinc naturel, elZinc Slate, elZinc Crystal, elZinc Graphite, elZinc Lava et elZinc Oliva).