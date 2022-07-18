Le bardage en zinc perforé ou déployé - elZinc
La façade perforée ou déployée en zinc est un revêtement extérieur qui présente plusieurs avantages fonctionnels et décoratifs. Les multiples motifs perforés ou déployés personnalisent les surfaces en zinc produites par elZinc et offrent de nouvelles solutions de bardage.
Grâce aux propriétés du zinc, au large éventail d'aspects de surface elZinc et aux nombreux types de perforations, la façade perforée en zinc présente une esthétique unique et s’adapte aux exigences techniques du projet.
Disponible dans toute la gamme de finitions zinc produite par elZinc (naturel, prépatiné et prepatiné coloré : elZinc Rainbow, elZinc naturel, elZinc Slate, elZinc Crystal, elZinc Graphite, elZinc Lava et elZinc Oliva).
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Quatre familles de perforés standards (ronds, perforés d'auteur, 3D, pixellisés) et deux familles de zinc déployés
Aucun autre traitement de surface postérieur à la perforation n'est nécessaire
Classement au feu : A1
Zinc fabriqué selon la norme EN988
Les écrans en elZinc perforé offrent une grande résistance mécanique
Grâce à la patine naturelle qu'il développe, le zinc s'auto-protège
Dimensions et formats standard (feuilles et bobines) : formats, épaisseurs, largeurs et longueurs selon le modèle choisi
Matériaux
- Zinc
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Tertiaire
Concevez vos couvertures et vos façades en zinc elZinc®
Le zinc laminé possède de nombreux atouts esthétiques et fonctionnels qui lui permettent de s'adapter à tous les styles architecturaux. Que ce soit pour une construction neuve ou une rénovation, le zinc...
Compagnons du devoir : Arnaud Théroude & Louis Spitzer
Dans le cadre de leur projet d'été, à la demande du Prévôt de Bordeaux, et avec l’accord de leurs anciens, Arnaud Théroude et Louis Spitzer ont réalisé ce remarquable bardage en zinc.