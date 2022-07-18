Le bardage en zinc perforé ou déployé - elZinc

ConnexionS'abonner
La façade perforée ou déployée en zinc est un revêtement extérieur qui présente plusieurs avantages fonctionnels et décoratifs. Les multiples motifs perforés ou déployés personnalisent les surfaces en zinc produites par elZinc et offrent de nouvelles solutions de bardage.

Grâce aux propriétés du zinc, au large éventail d'aspects de surface elZinc et aux nombreux types de perforations, la façade perforée en zinc présente une esthétique unique et s’adapte aux exigences techniques du projet.

Disponible dans toute la gamme de finitions zinc produite par elZinc (naturel, prépatiné et prepatiné coloré : elZinc Rainbow, elZinc naturel, elZinc Slate, elZinc Crystal, elZinc Graphite, elZinc Lava et elZinc Oliva).

Caractéristiques techniques

Quatre familles de perforés standards (ronds, perforés d'auteur, 3D, pixellisés) et deux familles de zinc déployés
Aucun autre traitement de surface postérieur à la perforation n'est nécessaire
Classement au feu : A1
Zinc fabriqué selon la norme EN988
Les écrans en elZinc perforé offrent une grande résistance mécanique
Grâce à la patine naturelle qu'il développe, le zinc s'auto-protège
Dimensions et formats standard (feuilles et bobines) : formats, épaisseurs, largeurs et longueurs selon le modèle choisi

Matériaux

  • Zinc

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Tertiaire
Les vidéos de la marque

elZinc - Asturiana de Laminados, S.A

Asturiana de Laminados, sous la marque elZinc, est l'un des plus grands fabricants de zinc-titane...

P.I. de Villallana - Parcela 1
33695 Pola de Lena
France

