Soutenir humainement, techniquement et financièrement des familles défavorisées dans leur projet de rénovation énergétique globale de leur logement, du début à la fin.

Devenez accompagnateur ensemblier solidaire grâce à cette formation co-construite avec le collectif STOP Exclusion Énergétique.

Les apprenants seront capables de :

Analyser les besoins des bénéficiaires et concevoir une approche adaptée pour les personnes en situation de précarité énergétique et d'insalubrité.

et concevoir une approche adaptée pour les personnes en situation de précarité énergétique et d'insalubrité. Mettre en place un accompagnement social, technique, administratif et financier pour remédier à leur situation précaire.

social, technique, administratif et financier pour remédier à leur situation précaire. Obtenir des financements optimisés à chaque situation particulière pour résoudre leurs problèmes de logement.

à chaque situation particulière pour résoudre leurs problèmes de logement. Superviser les travaux de rénovation performante de leur habitat.

de leur habitat. Aider les bénéficiaires dans l'utilisation de leur logement nouvellement rénové.

Les enseignements reposent sur :

Des connaissances techniques.

Des études de cas.

Des mises en situation.

Des échanges collectifs.

Les intervenants sont des formateurs experts dans leurs domaines respectifs. L'équipe pédagogique est principalement composée de formateurs des organismes tels que Stop Exclusion Énergétique, Réseau Eco-Habitat, Les Compagnons Bâtisseurs et Dorémi.

L'évaluation des compétences se fait à la fin de chacun des 5 modules à travers des travaux écrits et/ou des présentations orales impliquant différents outils (questionnaires, synthèses, entretiens, études de cas, etc.).

Chaque module de compétences peut être validé séparément.

L'obtention de la certification "Ensemblier Solidaire" nécessite la validation des 5 modules.

