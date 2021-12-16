EVERYSPACE - Système de portes coulissantes pour douches par PAULI FRANCE
Avec EVERYSPACE, nous avons franchi une nouvelle étape dans le domaine des portes coulissantes pour les salles de bains modernes. Au cours du développement, nous avons mis l‘accent sur la conception, la facilité d‘installation et la fiabilité. Le système est flexible et polyvalent – tout simplement idéal pour créer une valeur durable dans les projets privatifs et publics
Avantages produit :
- Production de haute qualité
- Longue durée de vie
- Conception astucieuse
- Montage facile
- Freiné de façon innovante avec amortisseur hydraulique à deux chambres
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Epaisseur du verre trempé : 8 et 10 mm
Feuilleté trempé : 44/2 et 55/2
Poids maxi de la porte : 32 kg / 60 kg (avec ou sans amortisseur)
Hauteur maxi de la porte : 2500 mm
Largeur/profondeur maxi du système : 2500 mm
Largeur minimale de la porte : 400 mm
Ration Hauteur/largeur porte : maximum 5:1
Réglage de la hauteur : ± 3 mm
Divers
Notre système est très polyvalent et variable. Nous avons une solution pour chaque situation d’installation :
Douches en niche
Douches d’angle
Douches en U
Solutions pour baignoire
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
