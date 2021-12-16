ConnexionS'abonner
Fermer

EVERYSPACE - Système de portes coulissantes pour douches par PAULI FRANCE

Partager le produit
PAULI FRANCE

Avec EVERYSPACE, nous avons franchi une nouvelle étape dans le domaine des portes coulissantes pour les salles de bains modernes. Au cours du développement, nous avons mis l‘accent sur la conception, la facilité d‘installation et la fiabilité. Le système est flexible et polyvalent – tout simplement idéal pour créer une valeur durable dans les projets privatifs et publics

Avantages produit :

  • Production de haute qualité
  • Longue durée de vie
  • Conception astucieuse
  • Montage facile
  • Freiné de façon innovante avec amortisseur hydraulique à deux chambres

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Epaisseur du verre trempé : 8 et 10 mm
Feuilleté trempé : 44/2 et 55/2
Poids maxi de la porte : 32 kg / 60 kg (avec ou sans amortisseur)
Hauteur maxi de la porte : 2500 mm
Largeur/profondeur maxi du système : 2500 mm
Largeur minimale de la porte : 400 mm
Ration Hauteur/largeur porte : maximum 5:1
Réglage de la hauteur : ± 3 mm

Divers

Notre système est très polyvalent et variable. Nous avons une solution pour chaque situation d’installation :
Douches en niche
Douches d’angle
Douches en U
Solutions pour baignoire

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

PAULI FRANCE - Batiweb

Nous développons, fabriquons et fournissons des ferrures et des systèmes de haute qualité...

1208 Avenue du Camp de Menthe
13090 AIX EN PROVENCE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.