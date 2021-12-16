ConnexionS'abonner
Marquise autoportante VD 1511-21 par PAULI FRANCE

PAULI FRANCE

Un design avant-gardiste et un haut niveau de sécurité caractérisent cette marquise premium. Avec le système de marquise VD1511-21 incluant le nouvel AbZ de PAULI FRANCE, il est théoriquement possible de monter un nombre infini de volumes de verre sur le mur et cela sans aucune autre fixation supplémentaire sur la partie avant. Le verre est rattaché au mur par le biais d‘une fixation murale et cela sans l’adjonction de haubans.
Le profilé de montage mural est en aluminium et se fond subtilement dans l‘arrière-plan.

Contenu du kit

  • 1 profilé mural 
  • 2 adhésifs gauche/droite
  • 1 profilé de 1x profilé support 
  • 1 capot vitrage supérieur
  • 2 embout de finition gauche/droite
  • 1 profilé de protection des arêtes
  • 2 fixations de sécurité
  • 3–4 fixations pour verre
     

Avantages produit :

  • Aucun hauban requis
  • Montage simple et vis cachées
  • Possibilité de monter plusieurs profilés muraux en série
  • Aucune encoche requise dans le verre
  • Seul le vitrage inférieur du feuilletage nécessite des perçages pour les éléments de fixation (aucun risque de décalage de trous dans le feuilletage

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Epaisseur verre : 21,52 mm
Largeur de verre : jusqu’à 3000 mm
Feuilleté durci avec film SentryGlas® : 10.10/4 mm
Portée max. : 1100 mm
Charge : jusqu’à 6,15 kN/m²

Divers

Marquise

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

PAULI FRANCE - Batiweb

Nous développons, fabriquons et fournissons des ferrures et des systèmes de haute qualité...

1208 Avenue du Camp de Menthe
13090 AIX EN PROVENCE
France

Plus d'informations


