Pentures de douche va-et-vient FARDELLO par PAULI FRANCE
La nouvelle charnière FARDELLO pour porte de douche battante se caractérise par une grande capacité de charge et des dimensions compactes. Avec une hauteur de seulement 56 mm, deux charnières supportent un maximum de 42 kg. Cela est rendu possible par la conception intelligente des quincailleries : contre-plaques et corps principaux s‘emboîtent les uns dans les autres et sont solidement vissés. Cela permet de renforcer la sécurité.
Avantages produit :
- Charge élevée
- Architecture de salle de bain moderne
- Charnière de porte va-et-vient mur-verre / verre-verre
- Connecteurs d‘angles assortis
- Optimisée pour une installation sans joint
- Jeux minimisés
- Position zéro réglable en continu
- Domaines d‘application : Espace bien-être, douches PMR, projets spéciaux
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids max. autorisé : 42 kg
Largeur max. du panneau de porte : 1000 mm
Épaisseur du verre : 6/8/10 mm
Hauteur : 56 mm
Divers
Connecteurs d’angles FARDELLO :
Mur-verre 90°
Mur-verre 135°
Mur-verre 180°
Verre-verre 90°
