ConnexionS'abonner
Fermer

Pentures de douche va-et-vient FARDELLO par PAULI FRANCE

Partager le produit
PAULI FRANCE

La nouvelle charnière FARDELLO pour porte de douche battante se caractérise par une grande capacité de charge et des dimensions compactes. Avec une hauteur de seulement 56 mm, deux charnières supportent un maximum de 42 kg. Cela est rendu possible par la conception intelligente des quincailleries : contre-plaques et corps principaux s‘emboîtent les uns dans les autres et sont solidement vissés. Cela permet de renforcer la sécurité.

Avantages produit :

  • Charge élevée
  • Architecture de salle de bain moderne
  • Charnière de porte va-et-vient mur-verre / verre-verre
  • Connecteurs d‘angles assortis
  • Optimisée pour une installation sans joint
  • Jeux minimisés
  • Position zéro réglable en continu
  • Domaines d‘application : Espace bien-être, douches PMR, projets spéciaux

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids max. autorisé : 42 kg
Largeur max. du panneau de porte : 1000 mm
Épaisseur du verre : 6/8/10 mm
Hauteur : 56 mm

Divers

Connecteurs d’angles FARDELLO :
Mur-verre 90°
Mur-verre 135°
Mur-verre 180°
Verre-verre 90°

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

PAULI FRANCE - Batiweb

Nous développons, fabriquons et fournissons des ferrures et des systèmes de haute qualité...

1208 Avenue du Camp de Menthe
13090 AIX EN PROVENCE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.