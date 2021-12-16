Marquise autoportante VD1510 par PAULI FRANCE
Un design avant-gardiste et un haut niveau de sécurité caractérisent cette marquise premium. Avec le système de marquise VD1510 incluant le nouvel AbZ de PAULI FRANCE, il est théoriquement possible de monter un nombre infini de volumes de verre sur le mur et cela sans aucune autre fixation supplémentaire sur la partie avant. Le verre est rattaché au mur par le biais d‘une fixation murale et cela sans l’adjonction de haubans.
Le profilé de montage mural est en aluminium et se fond subtilement dans l‘arrière-plan.
Avantages produit :
- Aucun hauban requis
- Montage simple
- Possibilité de monter plusieurs profilés muraux en série
- Aucune encoche requise dans le verre
- Seul le vitrage inférieur du feuilletage nécessite des perçages pour les éléments de fixation (aucun risque de décalage de trous dans le feuilletage
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Epaisseur du verre : 17,52 mm
Largeur de verre : jusqu’à 3000 mm
Feuilleté durci avec film SentryGlas® : 88/4 mm
Portée max. : 1100 mm
Charge : jusqu’à 3,98 kN/m²
Divers
Marquise
