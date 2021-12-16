Marquise autoportante VD1510 par PAULI FRANCE

Un design avant-gardiste et un haut niveau de sécurité caractérisent cette marquise premium. Avec le système de marquise VD1510 incluant le nouvel AbZ de PAULI FRANCE, il est théoriquement possible de monter un nombre infini de volumes de verre sur le mur et cela sans aucune autre fixation supplémentaire sur la partie avant. Le verre est rattaché au mur par le biais d‘une fixation murale et cela sans l’adjonction de haubans.

Le profilé de montage mural est en aluminium et se fond subtilement dans l‘arrière-plan.

Avantages produit :