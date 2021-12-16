Penture va-et-vient levante PAVONE par PAULI FRANCE
PAVONE est une charnière pour porte battante de douche avec mécanisme de levage et d'abaissement.
Avantages produit :
- Avec fonction de levage et d’abaissement
- Fixation du verre affleurante
- Vis caché avec capot
- Fixations ponctuelles réglables indépendamment de 2 mm dans chaque direction
- Position zéro réglable
- Platine murale ajustable par trous oblongs
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Epaisseurs verre : 8 / 10 mm
Poids porte vitrée : jusqu’à 36 kg
Dimensions porte vitrée : jusqu’à 900 x 2000 mm
Divers
Connecteurs d’angles PAVONE :
Mur-verre 90° gauche
Mur verre 90° droite
Verre-verre 180° gauche
Verre-verre 180° droite
Verre-verre 90° gauche
Verre-verre 90° droite
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Sanitaire
