Penture va-et-vient levante PAVONE par PAULI FRANCE

PAULI FRANCE

PAVONE est une charnière pour porte battante de douche avec mécanisme de levage et d'abaissement. 

Avantages produit :

  • Avec fonction de levage et d’abaissement
  • Fixation du verre affleurante
  • Vis caché avec capot
  • Fixations ponctuelles réglables indépendamment de 2 mm dans chaque direction
  • Position zéro réglable
  • Platine murale ajustable par trous oblongs

Epaisseurs verre : 8 / 10 mm
Poids porte vitrée : jusqu’à 36 kg
Dimensions porte vitrée : jusqu’à 900 x 2000 mm

Connecteurs d’angles PAVONE :
Mur-verre 90° gauche
Mur verre 90° droite
Verre-verre 180° gauche
Verre-verre 180° droite
Verre-verre 90° gauche
Verre-verre 90° droite

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
