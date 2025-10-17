Pour obtenir une information de la part de la marque « PAULI FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous développons, fabriquons et fournissons des ferrures et des systèmes de haute qualité pour la construction en verre. Dans notre service de développement interne, nous créons des produits innovants.

Depuis 40 ans, nous appliquons des normes élevées pour notre production. Des matériaux de haute qualité, leur traitement minutieux et des contrôles stricts garantissent la qualité élevée de nos quelque 5 500 produits de haute technologie.

Dans le développement de nos produits, nous attachons également une grande importance à la plus grande sécurité possible, à la fonctionnalité et à un design moderne. C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec des universités et des instituts de recherche et entretenons également un échange permanent avec nos clients.

Nous sommes la seule entreprise allemande à avoir obtenu, sur la base de procédures d’essai approfondies, des homologations dans tous les domaines de la construction en verre structurel importants pour la sécurité – délivrées par le DIBt, l’Institut allemand des techniques du bâtiment à Berlin.

La qualité crée des clients satisfaits. Chez PAULI FRANCE nous avons profondément intériorisé ce principe. Elle est le moteur de nos actions – dans nos processus de production et de développement, notre gamme de produits, nos contrôles de qualité, notre connaissance du marché économique et notre label « made in Germany », avec lequel nous étiquetons et livrons chaque produit.

Nous aimerions également vous convaincre de la qualité de nos produits et vous compter parmi nos clients satisfaits.

Le savoir-faire de PAULI France :