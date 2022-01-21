Fabrication de passerelles métalliques par CANAMETAL

Canametal vous propose un large panel de prestations sur tous types de structures métalliques pour la construction et l'aménagement de bâtiments industriels, de bâtiments logistiques, de bâtiments commerciaux ou encore de bâtiments agricoles et tertiaires.

Nous disposons pour cela d’un département consacré aux ouvrages d’art qui maitrise parfaitement les normes en vigueur tel que le fascicule 66 ou encore l’EN1090-2 de l’EXC1 à l’EXC4, ce qui nous permet de fabriquer des passerelles métalliques destinées à une installation sur voie publique ou au sein de vos bâtiments.

N'hésitez pas à faire appel à nos services, quelle que soit la taille de votre projet.

Vos passerelles mécaniques doivent répondre à des exigences et à des normes de sécurité assez strictes. C’est pourquoi nous sélectionnons avec soin notre matériau principal.

Depuis plus de 60 ans nous avons pu choisir nos fournisseurs en nous assurant de la qualité de leur acier. Nous travaillons donc avec plusieurs types d’acier : S235, S275, S355, S460, Corten, etc. Selon les besoins de votre projet nous sommes donc à même de choisir le meilleur matériau pour vos constructions.

Puisque vos passerelles métalliques risques d’être soumises aux intempéries ou à un environnement humide, nous les traitons également pour qu’elles conservent toutes leurs propriétés. Chaque pièce est ainsi traitée contre la corrosion au sein de notre atelier ou suivant le procédé exigé avec nos partenaires.

Canametal vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction et d’installation de passerelles métalliques. Quelle que soit la taille de votre entreprise, l’envergure de votre projet et l’usage final de votre passerelle, nous vous proposons des solutions innovantes et adaptées à vos attentes.

N’hésitez pas à prendre contact avec notre service client. Toute notre équipe est à votre écoute pour concrétiser votre projet de conception de passerelles en acier.

Avantages produit :