Garde-corps en acier à la fois design et sécurisant par CANAMETAL

CANAMETAL

D’une manière générale, lorsqu'il s’agit d’installer des garde-corps ou des rambardes, le matériau qui vient en premier à l’esprit est le métal. Ceci s’explique par sa grande robustesse, sa résistance face aux charges lourdes et sa capacité à être modulé et personnalisé quasiment à l’infini.

Qu’il s’agisse de sécuriser un balcon, une terrasse, une mezzanine, un escalier ou tout autre espace donnant sur le vide, le garde-corps en acier est un aménagement de premier choix. Très solide et durable, il permet de protéger les lieux propices aux chutes.

Si l’acier fait partie des matériaux les plus plébiscités pour ce type d’ouvrage, c’est parce qu’il répond à toutes les exigences en matière de sécurité. Une fois posé il est capable de supporter de fortes pressions et sa résistance ne s’altère pas dans le temps.

Contrairement au bois qui peut perdre en résistance ou au verre qui peut se briser, l’acier conserve toutes ses propriétés pour plus de sécurité. Il est également très élégant et apporte beaucoup de style à votre bâtiment. De plus, l’acier a l'avantage de pouvoir être travaillé selon vos besoins.

Formes, découpes, motifs et même coloris, nous avons la possibilité de créer un garde-corps unique.

C’est pour vous faire profiter des nombreux atouts de l’acier que Canametal vous propose depuis plus de 60 ans. Nous vous invitons à découvrir nos réalisations et notre mode de fabrication.

Avantages produit :

  • Garde-corps en acier à la fois design et sécurisant
  • Très solide et durable
  • Répond à toutes les exigences en matière de sécurité
  • Capable de supporter de fortes pressions
  • Sa résistance ne s’altère pas dans le temps
  • Garde-corps unique : formes, découpes, motifs et coloris

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Garde-corps en acier pour l’intérieur comme pour l'extérieur
Droit, rampant, linéaire ou cintré, avec ou sans main-courante, design ou traditionnel en acier
Hauteur minimale de 90 cm pour une rambarde d’escalier
Hauteur de 1 mètre minimum partout ailleurs (paliers, mezzanines, etc.)

Matériaux

  • Aciers

Labels et certifications

  • NF

Divers

Conforme à la norme NF P 01.012

CANAMETAL - Batiweb

CANAMETAL : Expert en construction et structures métalliques depuis plus de 60 ans Chez CANAMETAL,...

4 rue Denis Papin
79026 NIORT CEDEX9
France

