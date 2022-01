CANAMETAL : Expert en construction et structures métalliques depuis plus de 60 ans

Chez CANAMETAL, il n’existe ni « petits clients » ni « petits projets », mais un travail toujours réalisé avec le même engagement pour une même qualité.

Depuis plus de 60 ans CANAMETAL vous propose un large panel de services dans le domaine de la fabrication de structures métalliques. En tant que sous-traitant et fournisseur nous accompagnons les entreprises de toutes tailles dans leurs projets de petite et de grande envergure. Charpente métallique, ferme PRS, passerelle métallique, escalier, garde-corps, pont métallique, plateforme, poutre PRS, ouvrages d’art et bien plus encore. Nos équipes se chargent de l’étude de votre projet, de la conception de votre structure métallique et de sa fabrication au sein de notre atelier. Découvrez nos services et les atouts qui font la force de notre société.

Depuis sa création en 1961, CANAMETAL tient à répondre à toutes les exigences de la profession afin de garantir à ses clients un haut niveau de professionnalisme et de compétence. C’est pour cela que nous nous imposons des audits réguliers réalisés par de tierces personnes afin de créer de l’émulation au sein de nos équipes. De cette façon nous recherchons également toujours plus de performance pour développer notre société et nos processus. Nos certifications sont là pour démontrer notre volonté de proposer des prestations de qualité, respectueuses des normes en vigueur. Découvrez nos différentes certifications.

Le savoir-faire de CANAMETAL :