Verrières métalliques de qualité par CANAMETAL

CANAMETAL

Canametal collabore depuis plus de 60 ans avec des entreprises de secteurs variés. En tant que sous-traitant nous proposons des solutions sur mesure pour tous types de constructions métalliques.

Notre pôle Ouvrages d’Art est entièrement dédié à votre projet. Qu’il s’agisse d’une fabrication totale ou partielle de votre verrière métallique, nous respectons scrupuleusement vos plans et vos attentes.

Notre objectif : développer avec vous une relation de confiance pour la fabrication de tous types de structures métalliques et de composants acier.

De toit, de façade ou d’intérieur, la verrière est un élément architectural de style industriel. Elle permet d’apporter plus de luminosité dans la pièce où elle est installée ou de délimiter élégamment les espaces lorsqu'elle remplace une cloison.

Véritable atout déco depuis quelques années, la verrière s'installe aussi bien chez le particulier que chez les professionnels.

Chez Canametal nous nous adaptons à tous les types de projets, nous travaillons aussi bien pour les entreprises du secteur de l’industrie et du commerce que pour celles de l’agriculture, de la logistique ou du tertiaire.

Pour nos clients professionnels nous fabriquons des verrières métalliques en sous-traitance qui répondent à toutes les contraintes de sécurité, de robustesse et de pérennité.

Avantages produit :

  • Verrières métalliques de qualité
  • Idéales pour créer des ouvertures de grande taille parfaitement robustes
  • Esthétique
  • Permet de remédier à un défaut de luminosité

Verrières de toit de forme plate, pyramidale ou de type coupole ou dôme
Verrières d'intérieur pour délimiter les espaces au sein des bâtiments tout en bénéficiant de plus de lumière naturelle

  • Aciers

  • Autre

Verrières métalliques

  • Industrie
  • Tertiaire
4 rue Denis Papin
79026 NIORT CEDEX9
France

