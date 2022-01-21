ConnexionS'abonner
Fermer

Solutions d’escaliers métalliques par CANAMETAL

Partager le produit
CANAMETAL

Canametal prend en charge tout type de projet de construction métallique pour les secteurs de l’industrie, du commerce, du monde agricole, de la logistique ou encore du secteur tertiaire. C’est donc tout naturellement que nous vous proposons des aménagements fonctionnels répondant aux exigences de votre activité.

L'escalier métallique fait ainsi partie des solutions que nous mettons à votre disposition.

L’escalier en métal est une construction qui présente de nombreux avantages. Très plébiscité aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels, ce modèle est en effet plus durable que le bois. Il est également capable de supporter des charges lourdes sans s'altérer. Sujet à de fortes sollicitations mécaniques, l’escalier en acier résistera mieux dans le temps.

Il s'agit donc d’un matériau de choix pour vos constructions dans le domaine de l’industrie, du commerce, dans le secteur tertiaire, agricole ou encore pour vos bâtiments recevant du public. Le métal est également très facile et rapide à travailler. Une caractéristique qui offre une grande liberté de création mais qui permet aussi de respecter des délais serrés. Choisir l’acier pour votre escalier c’est également favoriser une construction plus respectueuse de l'environnement.

Ce matériau peut en effet être recyclé à 100 % et à l’infini sans que ses qualités ne soient altérées. De l’extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des structures métalliques jusqu’à la déconstruction des ouvrages, sont impact sur l'environnement reste faible. De quoi aider votre entreprise dans sa démarche de transition écologique.

Avantages produit :

  • Robuste, recyclable et modulable, il s’adapte à toutes les configurations et à toutes les exigences
  • Plus durable que le bois
  • Capable de supporter des charges lourdes sans s'altérer
  • Le métal est très facile et rapide à travailler

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Pour particuliers et professionnels
Grande liberté de création

Matériaux

  • Aciers

Labels et certifications

  • Autre

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Industrie
  • Tertiaire
  • Autre
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

CANAMETAL - Batiweb

CANAMETAL : Expert en construction et structures métalliques depuis plus de 60 ans Chez CANAMETAL,...

4 rue Denis Papin
79026 NIORT CEDEX9
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.