Solutions d’escaliers métalliques par CANAMETAL
Canametal prend en charge tout type de projet de construction métallique pour les secteurs de l’industrie, du commerce, du monde agricole, de la logistique ou encore du secteur tertiaire. C’est donc tout naturellement que nous vous proposons des aménagements fonctionnels répondant aux exigences de votre activité.
L'escalier métallique fait ainsi partie des solutions que nous mettons à votre disposition.
L’escalier en métal est une construction qui présente de nombreux avantages. Très plébiscité aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels, ce modèle est en effet plus durable que le bois. Il est également capable de supporter des charges lourdes sans s'altérer. Sujet à de fortes sollicitations mécaniques, l’escalier en acier résistera mieux dans le temps.
Il s'agit donc d’un matériau de choix pour vos constructions dans le domaine de l’industrie, du commerce, dans le secteur tertiaire, agricole ou encore pour vos bâtiments recevant du public. Le métal est également très facile et rapide à travailler. Une caractéristique qui offre une grande liberté de création mais qui permet aussi de respecter des délais serrés. Choisir l’acier pour votre escalier c’est également favoriser une construction plus respectueuse de l'environnement.
Ce matériau peut en effet être recyclé à 100 % et à l’infini sans que ses qualités ne soient altérées. De l’extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des structures métalliques jusqu’à la déconstruction des ouvrages, sont impact sur l'environnement reste faible. De quoi aider votre entreprise dans sa démarche de transition écologique.
Avantages produit :
- Robuste, recyclable et modulable, il s’adapte à toutes les configurations et à toutes les exigences
- Plus durable que le bois
- Capable de supporter des charges lourdes sans s'altérer
- Le métal est très facile et rapide à travailler
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pour particuliers et professionnels
Grande liberté de création
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- Autre
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Industrie
- Tertiaire
- Autre
