Fenêtre Velux integra solar tout confort, finition blanche

CAMIB - Tout Faire Matériaux

Fenêtre de toit VELUX INTEGRA® SOLAR (réf. GGU 005730) avec mode d'ouverture motorisée à énergie solaire.

Finition intérieure : Everfinish. strucure bois recouverte d'une coque de polyuréthane blanc.

Avantages produit :

  • Fonctionne à l'énergie solaire grâce à la cellule photovoltaïque
  • S'ouvre et se ferme grâce au clavier mural fourni et pré-appairé
  • Sans fil : installation rapide
  • Ouverture de 20 cm environ pour assurer une bonne ventilation (sauf taille CK02 : ouverture de 13 cm)
  • Rafraîchissement naturel automatisé
  • Ouverture d'un seul geste de toutes les fenêtres accessibles ou non pour ventiler la maison à la demande grâce à son clavier mural
  • Fermeture automatique de la fenêtre en cas d'averse grâce au détecteur de pluie
  • Moteur débrayable pour ouvrir manuellement la fenêtre en cas de besoin
  • Fréquence radio sécurisée. Technologie io-Homecontrol®
  • Fonction anti-pincement intégrée
  • Silence par temps de pluie : Système breveté Anti-Bruit de Pluie ABP : divise le bruit de la pluie par 2 (par rapport à une fenêtre confort). Niveau sonore sous pluie battante : 48 dB (norme NF EN ISO140-18) qui atténue les perturbations du sommeil
  • Economies d'énergie : Système VELUX Thermo Technology™
  • Température idéale en été : Vitrage à contrôle solaire. 78 à 81% de la chaleur arrêtée en été
  • Protection renforcée aux bruits extérieurs : adaptée aux environnements bruyants (gares...). Classement de façade 35dB - Rw = 37 (-1;-3) dB. Classement ACOTHERM AC2
  • Entretien simplifié : Système "Clair & Net" : 7 fois moins de nettoyages
  • Sécurité : Convient aux bâtiments recevant du public (ERP). Vitrage feuilleté de sécurité. Reste en place en cas de chocs (norme EN 12600)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Désignation : INTEGRA SOLAIRE GGU MK04 005730 78X98
Marque : VELUX
Gamme : INTEGRA
Résistance Coef. Isolation thermique : 1.2
Longueur produit : 98 cm
Largeur produit : 78 cm
Unité de vente : UN

Matériaux

  • Autre

Labels et certifications

  • Autre

Divers

GGU polyuréthane
Système breveté Anti-Bruit de Pluie ABP

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

