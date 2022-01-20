Fenêtre Velux integra solar tout confort, finition blanche
Fenêtre de toit VELUX INTEGRA® SOLAR (réf. GGU 005730) avec mode d'ouverture motorisée à énergie solaire.
Finition intérieure : Everfinish. strucure bois recouverte d'une coque de polyuréthane blanc.
Avantages produit :
- Fonctionne à l'énergie solaire grâce à la cellule photovoltaïque
- S'ouvre et se ferme grâce au clavier mural fourni et pré-appairé
- Sans fil : installation rapide
- Ouverture de 20 cm environ pour assurer une bonne ventilation (sauf taille CK02 : ouverture de 13 cm)
- Rafraîchissement naturel automatisé
- Ouverture d'un seul geste de toutes les fenêtres accessibles ou non pour ventiler la maison à la demande grâce à son clavier mural
- Fermeture automatique de la fenêtre en cas d'averse grâce au détecteur de pluie
- Moteur débrayable pour ouvrir manuellement la fenêtre en cas de besoin
- Fréquence radio sécurisée. Technologie io-Homecontrol®
- Fonction anti-pincement intégrée
- Silence par temps de pluie : Système breveté Anti-Bruit de Pluie ABP : divise le bruit de la pluie par 2 (par rapport à une fenêtre confort). Niveau sonore sous pluie battante : 48 dB (norme NF EN ISO140-18) qui atténue les perturbations du sommeil
- Economies d'énergie : Système VELUX Thermo Technology™
- Température idéale en été : Vitrage à contrôle solaire. 78 à 81% de la chaleur arrêtée en été
- Protection renforcée aux bruits extérieurs : adaptée aux environnements bruyants (gares...). Classement de façade 35dB - Rw = 37 (-1;-3) dB. Classement ACOTHERM AC2
- Entretien simplifié : Système "Clair & Net" : 7 fois moins de nettoyages
- Sécurité : Convient aux bâtiments recevant du public (ERP). Vitrage feuilleté de sécurité. Reste en place en cas de chocs (norme EN 12600)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Désignation : INTEGRA SOLAIRE GGU MK04 005730 78X98
Marque : VELUX
Gamme : INTEGRA
Résistance Coef. Isolation thermique : 1.2
Longueur produit : 98 cm
Largeur produit : 78 cm
Unité de vente : UN
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Autre
Divers
GGU polyuréthane
Système breveté Anti-Bruit de Pluie ABP
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
Les tags associés
- Tout Faire Matériaux
- Afficher plus
Carrelage sol extérieur aspect terre cuite GRIP BLANC LISBONNE
Carrelage sol extérieur aspect terre cuite grip blanc Lisbonne de la marque Tout Faire. Avantages produit : Esthétique Résistance à la flexion Résistance...
Isolant mince réflecteurs triso-murset par CAMIB - Tout Faire Matériaux
Isolant mince réflecteur avec suppression de l'effet paroi froide. Quelle que soit la finition (plaque de plâtre sur ossature métallique, contre-cloison maçonnée,...
Panneaux de lamelles panneaux OSB-3 par CAMIB - Tout Faire Matériaux
Panneaux de lamelles orientées de bois résineux. Bords droits. Ils sont utilisés principalement en contreventement dans la construction des maisons à ossature bois, mais aussi...