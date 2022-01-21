Isolant mince réflecteurs triso-murset par CAMIB - Tout Faire Matériaux
Isolant mince réflecteur avec suppression de l'effet paroi froide.
Quelle que soit la finition (plaque de plâtre sur ossature métallique, contre-cloison maçonnée, lambris sur tasseaux...), toujours réserver une lame d’air de 20 mm entre le parement et l’isolant.
La mise en œuvre d’un parement de protection est obligatoire dans les pièces habitables.
Elle doit être réalisée par un personnel qualifié, conformément aux règles professionnelles en vigueur et aux prescriptions des fabricants.
- 1 grille d’accrochage
- 2 films réflecteurs externes avec grille de renfort
- 3 mousses
- 2 films réflecteurs intermédiaires
Avantages produit :
- Efficace été comme hiver
- Gain de volume et de surface habitable grâce à sa faible épaisseur
- Durable : imputrescible, ne s’affaisse pas dans le temps
- Propre et non irritant
- Simple et rapide à poser : léger, facile à transporter. Découpe facile au cutter
- Confort thermique grâce à la suppression de l’effet « paroi froide »
- Grille d’accrochage permettant une pose sur mortier adhésif
- Évite les saignées pour faire courir les gaines électriques et la plomberie.
- Également adapté pour l’isolation des plafonds et planchers
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Désignation : TRISO MURS +
Marque : ACTIS
Garantie : 10 ans
Gamme : TRISO
Utilisation : Murs par l'intérieur
Longueur produit : 12.50 m
Largeur produit : 1.60 m
Épaisseur : env. 12 mm
Unité de vente : M2
Affaiblissement acoustique Rw : (C.Ctr)=63 (-2.-7)dB en murs
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Autre
Divers
ISO 717-1 : 1996
NF EN 12311-1
NF EN 12310-1
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
