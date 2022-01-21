Isolant mince réflecteurs triso-murset par CAMIB - Tout Faire Matériaux

Isolant mince réflecteur avec suppression de l'effet paroi froide.

Quelle que soit la finition (plaque de plâtre sur ossature métallique, contre-cloison maçonnée, lambris sur tasseaux...), toujours réserver une lame d’air de 20 mm entre le parement et l’isolant.

La mise en œuvre d’un parement de protection est obligatoire dans les pièces habitables.

Elle doit être réalisée par un personnel qualifié, conformément aux règles professionnelles en vigueur et aux prescriptions des fabricants.

1 grille d’accrochage

2 films réflecteurs externes avec grille de renfort

3 mousses

2 films réflecteurs intermédiaires

Avantages produit :