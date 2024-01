Tout Faire a mené une étude avec OpinionWay pour mieux cerner la perception des Français vis-à-vis des métiers du BTP. Alors que certains préjugés persistent, l’enseigne de négoce lance une campagne de communication pour redorer l’image de ces artisans souvent dans l’ombre.

Le groupement indépendant de négoces en matériaux de construction Tout Faire dévoile les résultats d’une étude menée avec OpinionWay sur la perception des artisans du BTP par les Français.

Cette enquête, intitulée « Quelle place pour l’artisanat de la construction et du bâtiment en France ? Quels enjeux pour demain ? », a été menée auprès de 1 000 Français et 302 artisans du bâtiment. L'objectif : confronter la perception du grand public à celle des artisans sur leur propre métier.

Les résultats montrent que les Français sont bien conscients du rôle primordial des artisans du bâtiment. 63 % jugent ces métiers importants pour la préservation du territoire français, et 59 % pour la beauté des villes et villages. Par ailleurs, 84 % les jugent importants dans l’économie française, et 57 % dans la création d’emplois en France.

Métiers pénibles, peu valorisants… des préjugés qui persistent

En revanche, 69 % des Français pensent que les métiers du BTP sont pénibles et peu valorisants. Alors que parallèlement, trois quarts des artisans interrogés estiment que c’est un métier « passion ».

Les préjugés sur les métiers du BTP conduisent notamment à des difficultés de recrutement, vécues par 80 % des artisans interrogés, et de reprise d’entreprises souvent familiales, alors que 70 % estiment que leur entreprise aura du mal à trouver un repreneur.

Des préjuges qui ont un impact sur les difficultés de recrutement. Source : étude Tout Faire / OpinionWay

En réponse à ce sondage et partant du constat que lors de grands évènements sportifs comme les Jeux Olympiques, on valorise toujours les sportifs mais rarement les ouvriers qui construisent les stades et équipements, Tout Faire lance la campagne « Célébrons les artisans ». L’idée : mettre en avant leurs exploits, à travers un shooting photo réalisé par le photographe François Rousseau, reconnu pour son travail sur les corps. Cette campagne se verra notamment déployée sur des bâches dans les 450 points de vente Tout Faire tout au long de l’année.

Les corps photographiés par le photographe François Rousseau

« Nous avions le sentiment que les artisans ne se sentaient pas reconnus pour leur travail. Il n’est pas normal que seulement 37 % des artisans pensent que les Français ont une bonne image de leur métier alors qu'en réalité 70 % d’entre eux en ont une image positive. Nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice pour redorer l’image des artisans et l’ensemble de la profession auprès des Français », explique Charles Gaël Chaloyard, directeur général de Tout Faire.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock