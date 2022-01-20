Carrelage sol extérieur aspect terre cuite GRIP BLANC LISBONNE
Carrelage sol extérieur aspect terre cuite grip blanc Lisbonne de la marque Tout Faire.
Avantages produit :
- Esthétique
- Résistance à la flexion
- Résistance à l'usure
- Résistance à la rayure
- Résistance au choc
- Résistance au gel
- Résistance au choc thermique
- Résistance aux taches
- Réaction au feu A1 FL
- Résistance à la glissance
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Désignation : GC EMAILLE LISBONNE 30X30 BLC GR
Marque : TOUT FAIRE
Gamme : LISBONNE
Coloris : blanc
Utilisation : sol extérieur
Longueur produit : 30 cm
Largeur produit : 30 cm
Finition : granillé
Unité de vente : M2
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Grès cérame émaillé
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
Les tags associés
- Carrelage
- Esthétique
- Tout Faire
