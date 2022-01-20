ConnexionS'abonner
Carrelage sol extérieur aspect terre cuite GRIP BLANC LISBONNE

CAMIB - Tout Faire Matériaux

Carrelage sol extérieur aspect terre cuite grip blanc Lisbonne de la marque Tout Faire. 

Avantages produit :

  • Esthétique
  • Résistance à la flexion 
  • Résistance à l'usure 
  • Résistance à la rayure 
  • Résistance au choc 
  • Résistance au gel 
  • Résistance au choc thermique 
  • Résistance aux taches 
  • Réaction au feu A1 FL 
  • Résistance à la glissance

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Désignation : GC EMAILLE LISBONNE 30X30 BLC GR
Marque : TOUT FAIRE
Gamme : LISBONNE
Coloris : blanc
Utilisation : sol extérieur
Longueur produit : 30 cm
Largeur produit : 30 cm
Finition : granillé
Unité de vente : M2

Matériaux

  • Autre

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Grès cérame émaillé

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle


