ConnexionS'abonner
Fermer

Panneaux de lamelles panneaux OSB-3 par CAMIB - Tout Faire Matériaux

Partager le produit
CAMIB - Tout Faire Matériaux

Panneaux de lamelles orientées de bois résineux. Bords droits. Ils sont utilisés principalement en contreventement dans la construction des maisons à ossature bois, mais aussi pour tous vos besoins en plancher et écran de sous-toiture.

Plaque OSB3 certifiée sans formaldéhyde, elle est résistante à l'humidité, durable et écologique dans ses matières de fabrication. Une plaque particulièrement recommandée si vous devez l'utiliser dans une pièce à vivre et au contact direct avec les personnes de la maison.

Plaque OSB3 de 2500X1250X18mm.Très solide, elle se prête aisément au perçage et au découpage, sans s'émietter ou former de grandes quantités de poussière.

Elle est souvent utilisée pour les travaux de gros œuvre mais également pour de l’isolation thermique et phonique, pour réaliser des parois murales et des sols, ou bien encore dans l’agencement intérieur des pièces et la décoration.

La plaque OSB3 est tout à fait adaptée aux pièces humides, pour la confection d’étagères, de cloisons ou de meubles divers dans une salle de bain par exemple.
 

Avantages produit :

  • Panneau OSB 3 fabriqué avec un liant sans formaldéhyde
  • Certaines références de la gamme Kronoply OSB 3 sont certifiées PEFC
  • Rigidité supérieure à la Norme EN 300 OSB 3
  • Production Française (Loiret - Région Centre…)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Désignation : PANNEAUX STRUCTURÉS OSB
Marque : KRONOFRANCE
Utilisation : Construction - A Utiliser en Milieu Sec
Longueur produit : 2.50 m
Largeur produit : 125 cm
Unité de vente : M2

Matériaux

  • Autre

Labels et certifications

  • Autre

Divers

OSB

Conforme aux prescriptions de la norme européenne EN 300
Certification CTB-OSB 3 délivrée par le FCBA
Certification bois : PEFC

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
CAMIB - Tout Faire Matériaux - Batiweb

Des solutions d’expert, ça change tout ! Cet engagement nous le tenons chaque jour et...

13 rue des Essios
51430 BEZANNES
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.