Panneaux de lamelles panneaux OSB-3 par CAMIB - Tout Faire Matériaux

Panneaux de lamelles orientées de bois résineux. Bords droits. Ils sont utilisés principalement en contreventement dans la construction des maisons à ossature bois, mais aussi pour tous vos besoins en plancher et écran de sous-toiture.

Plaque OSB3 certifiée sans formaldéhyde, elle est résistante à l'humidité, durable et écologique dans ses matières de fabrication. Une plaque particulièrement recommandée si vous devez l'utiliser dans une pièce à vivre et au contact direct avec les personnes de la maison.

Plaque OSB3 de 2500X1250X18mm.Très solide, elle se prête aisément au perçage et au découpage, sans s'émietter ou former de grandes quantités de poussière.

Elle est souvent utilisée pour les travaux de gros œuvre mais également pour de l’isolation thermique et phonique, pour réaliser des parois murales et des sols, ou bien encore dans l’agencement intérieur des pièces et la décoration.

La plaque OSB3 est tout à fait adaptée aux pièces humides, pour la confection d’étagères, de cloisons ou de meubles divers dans une salle de bain par exemple.



Avantages produit :