Panneaux de lamelles panneaux OSB-3 par CAMIB - Tout Faire Matériaux
Panneaux de lamelles orientées de bois résineux. Bords droits. Ils sont utilisés principalement en contreventement dans la construction des maisons à ossature bois, mais aussi pour tous vos besoins en plancher et écran de sous-toiture.
Plaque OSB3 certifiée sans formaldéhyde, elle est résistante à l'humidité, durable et écologique dans ses matières de fabrication. Une plaque particulièrement recommandée si vous devez l'utiliser dans une pièce à vivre et au contact direct avec les personnes de la maison.
Plaque OSB3 de 2500X1250X18mm.Très solide, elle se prête aisément au perçage et au découpage, sans s'émietter ou former de grandes quantités de poussière.
Elle est souvent utilisée pour les travaux de gros œuvre mais également pour de l’isolation thermique et phonique, pour réaliser des parois murales et des sols, ou bien encore dans l’agencement intérieur des pièces et la décoration.
La plaque OSB3 est tout à fait adaptée aux pièces humides, pour la confection d’étagères, de cloisons ou de meubles divers dans une salle de bain par exemple.
Avantages produit :
- Panneau OSB 3 fabriqué avec un liant sans formaldéhyde
- Certaines références de la gamme Kronoply OSB 3 sont certifiées PEFC
- Rigidité supérieure à la Norme EN 300 OSB 3
- Production Française (Loiret - Région Centre…)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Désignation : PANNEAUX STRUCTURÉS OSB
Marque : KRONOFRANCE
Utilisation : Construction - A Utiliser en Milieu Sec
Longueur produit : 2.50 m
Largeur produit : 125 cm
Unité de vente : M2
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Autre
Divers
OSB
Conforme aux prescriptions de la norme européenne EN 300
Certification CTB-OSB 3 délivrée par le FCBA
Certification bois : PEFC
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
Les tags associés
- Tout Faire Matériaux
- Afficher plus
Carrelage sol extérieur aspect terre cuite GRIP BLANC LISBONNE
Carrelage sol extérieur aspect terre cuite grip blanc Lisbonne de la marque Tout Faire. Avantages produit : Esthétique Résistance à la flexion Résistance...
Fenêtre Velux integra solar tout confort, finition blanche
Fenêtre de toit VELUX INTEGRA® SOLAR (réf. GGU 005730) avec mode d'ouverture motorisée à énergie solaire. Finition intérieure : Everfinish. strucure...
Isolant mince réflecteurs triso-murset par CAMIB - Tout Faire Matériaux
Isolant mince réflecteur avec suppression de l'effet paroi froide. Quelle que soit la finition (plaque de plâtre sur ossature métallique, contre-cloison maçonnée,...